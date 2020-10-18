При пожаре в хрущевке в Калининграде были эвакуированы 22 человека

В субботу вечером случился пожар на улице Профессора Севастьянова в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, загорелась квартира на четвертом этаже панельного пятиэтажного дома.

- В трехкомнатной квартире на четвертом этаже выгорела комната площадью двенадцать квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Эвакуировано двадцать два человека. Спасено пять человек, - сообщили в пресс-службе, добавив, что для тушения пожара привлекались 20 человек и пять единиц техники.