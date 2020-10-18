В Калининграде пожилая пассажирка получила травмы в автобусе

В субботу рано утром на улице Батальной в Калининграде произошло ДТП.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, 57-летний водитель автобуса марки «МАЗ», из-за внезапно выбежавшего на проезжую часть пешехода, применил экстренное торможение, в результате чего произошло падение 72-летней пассажирки.

- В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение, - добавили в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасный стиль вождения. А пассажирам во избежание падения при экстренном торможении необходимо держаться за поручни.