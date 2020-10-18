В новой многоэтажке на Гагарина в Калининграде вспыхнула квартира

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В воскресенье днем случился пожар на улице Гагарина в Калининграде.

Огонь разгорелся на шестом этаже нового многоквартирного дома. Судя по языкам пламени, которые вырывались из квартиры, ущерб жилплощади нанесен приличный. Как сообщили "КП" в Главном управлении МЧС России по Калининградской области, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

- Пострадала однокомнатная квартира. Для тушения пожара были задействованы три пожарных расчета, - пояснили в МЧС.

Погибших и пострадавших нет.