В новой многоэтажке на Гагарина в Калининграде вспыхнула квартира

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Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
В воскресенье днем случился пожар на улице Гагарина в Калининграде.
Огонь разгорелся на шестом этаже нового многоквартирного дома. Судя по языкам пламени, которые вырывались из квартиры, ущерб жилплощади нанесен приличный. Как сообщили "КП" в Главном управлении МЧС России по Калининградской области, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
- Пострадала однокомнатная квартира. Для тушения пожара были задействованы три пожарных расчета, - пояснили в МЧС.
Погибших и пострадавших нет.