В Калининграде продлили бесплатную вакцинацию от гриппа

. Фото: Правительство Калининградской области

Минздрав Калининградской области решил продлить бесплатную вакцинацию жителей Калининградской области от гриппа. Мобильный кабинет в торгово-развлекательном центре "Европа" будет работать до 22 октября включительно.

- Время работы мобильного кабинета – ежедневно с 10 до 20 часов, - отметили в минздраве и напомнили, что также продлена вакцинация от гриппа взрослого населения от 18 лет в поликлиниках по месту прикрепления граждан.

Здесь прививку можно получить до 30 октября с 8 до 20 часов.