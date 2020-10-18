На шоссе Калининград - Янтарный возле поселка Круглово - снова ДТП с участием грузовика

На шоссе Калининград - Янтарный возле поселка Круглово тяжелый грузовик улетел в кювет. Видеозапись с последствиями аварии размещена в группе "Янтарный ДЛБ" в социальной сети "ВКонтакте".

"Круглово. Погода - самое то, чтоб просто лечь в кроватку и лежать целый день", - попытался сыронизировать автор поста.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Напомним, 27 сентября возле поселка Круглово произошла трагедия - рейсовый автобус столкнулся с грузовиком-песковозом. В результате ДТП погибли шесть человек. Очевидцы обращают внимание, что на шоссе Калининград - Янтарный песковозы "гоняют, как бешеные".