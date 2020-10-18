Бывший вратарь "Балтики" потерял сознание во время матча

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Бывший вратарь калининградской "Балтики", сын главного тренера сборной России Станислав Черчесов-младший получил тяжелую травму во время матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как сообщает издание "Газета.Ru", на 21-й минуте матча между клубом "Олимп-Долгопрудный", за который выступает Черчесов, и московской "Родиной", вратарь получил удар коленом в голову от полузащитника столичной команды. В результате столкновения Станислав Черчесов потерял сознание. В течение пяти минут ему оказывали помощь, а затем унесли с поля на носилках.

Вратаря отвезли в Долгопрудненскую центральную городскую больницу, где он проходит обследование. А "Олимп" этот матч выиграл со счетом 2:1.