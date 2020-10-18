Боксы для сбора стекла в Калининграде за сутки заполнили полностью

. Фото: Facebook

Всего сутки потребовалось калининградцам, чтобы заполнить боксы для сбора стекла, установленные в качестве эксперимента на улице Чайковского.

- С момента установки боксов для сбора стекла прошло чуть больше суток, а сознательные калининградцы уже заполнили их до самых краев, - сообщили в Союзе переработчиков отходов Калининградской области. - Мы от души благодарим каждого, кому не безразлично экологическое будущее Калининградской области! Вместе мы сможем вывести раздельный сбор ТБО на цивилизованный уровень.

В организации добавили, что эксперимент по сбору стекла продлится еще сутки.