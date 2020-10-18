Житель Советска выиграл 80 тысяч рублей в «Что? Где? Когда?»

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Вопрос предпринимателя Николая Филимонова из Советска выпал в игре «Что? Где? Когда?», очередной выпуск которой показали по Первому каналу в воскресенье, 18 октября. Играл наш земляк против команды Алены Повышевой.

Звучал вопрос так: «Летом 2017 года простой учитель Стефан Каспер неожиданно для себя стал обладателем счастливого билета. Спустя некоторое время он отправился ночевать в одно старинное здание. Там его проводили в большой зал, где был приготовлен ужин и кровать. Вопрос: что находилось в этом помещении вообще и в двух метрах от кровати в частности?»

Знатоки в течение минуты перебирали варианты: путешествие, спортивное событие, тюремная камера. В итоге было принято решение взять помощь клуба.

Юлия Лазарева из зала подсказала, что мужчина выиграл право провести ночь в музее напротив знаменитой картины Рембрандта «Ночной дозор».

Этот вариант оказался правильным. Стефан оказался в 2017 году 10-милионным посетителем музея и получил возможность провести ночь в двух метрах от живописного шедевра.

Николай Филимонов из Советска получит 80 тысяч рублей как компенсацию, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба.