В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде в понедельник, 19 октября, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Ал. Невского 14а-б и на ул. Ю. Костикова 3 (детский сад №123).

До 18 часов электричество отключено на ул. Тургенева 1а, 8, 8а, 9,10, 14; ул. Верхнеозёрной 3б, 3в, 4, 4в, 4б, 5, 6, 13а, 14, 15; ул. Л. Голикова 1, 3, 5а, 6, 6А.

Холодное водоснабжение прекращено до 15 часов в Центральном районе на ул. Добролюбова 17, 17а, 19-19а, 21, 23а, 39, 20, 22, 24а, 24б, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44; ул. Воздушной 73А .

До 17 часов воды не будет на ул. Чекистов 90-96.