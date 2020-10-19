В Гвардейском районе водитель «Ниссана» задавил женщину

. Фото: Александр Подгорчук

В Гвардейском районе под колесами автомобиля погибла женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 31 километре автодороги «Правдинск-Знаменск-«Калининград-Черняховск-Нестеров». 31-летний водитель «Ниссана» возле дома № 6 поселка Прудное сбил 46-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате наезда от полученных телесных повреждений пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи.