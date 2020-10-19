Житель Светлогорска погасил долги по налогам под угрозой ареста автомобиля

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Судебные приставы заставили жителя Светлогорска погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал по налогам и сборам 465 тысяч рублей. Приставы обнаружили у него автомобиль и вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении движимого имущества.

Узнав, что следующей мерой будет арест автомобиля, житель Светлогорска направил всю сумму долга на депозитный счет приставов, после чего деньги были перечислены взыскателю.