В Гурьевском районе в воскресенье сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два пешехода получили травмы в воскресенье, 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В Гурьевске на Калининградском шоссе водитель «Шевроле» при движении задним ходом сбила 65-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

На 14 километре автодороги «Калининград-Полесск» водитель «Хундая» сбил 46-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по «зебре». В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.