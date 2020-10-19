Калининградцы продолжают привозить коронавирус из Турции

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области было выявлено новых 80 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых случаев пять завезено из Турции, сообщает региональный оперативный штаб
Среди заболевших:
- шесть пенсионеров;
- шесть медицинских работников;
- шесть сотрудников промпредприятий;
- пять сотрудников образовательных учреждений
- пять служащих;
- три работника торговли;
- два сотрудника банка;
- два водителя;
- по одному - сотрудники предприятий пищевой промышленности, сектора ЖКХ, предприятия бытовых услуг, учреждений культуры, телекоммуникационных услуг, транспортного узла, охранных предприятий;
- шестнадцать индивидуальных предпринимателей и сотрудников прочих организаций
- два учащихся: школа №4 Калининграда (возвратилась из Турции), Лицей №49;
- ребёнок 2 лет (возвратился из Турции);
- ребёнок 4 лет (источник уточняется);
- учащийся школы г.Москвы (контакт с одноклассником, прибыл в Калининград к родственникам)
- учащийся школы-интерната на ул. Спортивной (контакт по семье);
- 16 неработающих.
Всего в области по состоянию на понедельник, 19 октября, зарегистрировано 5732 случая заболевания.