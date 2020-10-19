Калининградцы продолжают привозить коронавирус из Турции

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области было выявлено новых 80 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых случаев пять завезено из Турции, сообщает региональный оперативный штаб

Среди заболевших:

- шесть пенсионеров;

- шесть медицинских работников;

- шесть сотрудников промпредприятий;

- пять сотрудников образовательных учреждений

- пять служащих;

- три работника торговли;

- два сотрудника банка;

- два водителя;

- по одному - сотрудники предприятий пищевой промышленности, сектора ЖКХ, предприятия бытовых услуг, учреждений культуры, телекоммуникационных услуг, транспортного узла, охранных предприятий;

- шестнадцать индивидуальных предпринимателей и сотрудников прочих организаций

- два учащихся: школа №4 Калининграда (возвратилась из Турции), Лицей №49;

- ребёнок 2 лет (возвратился из Турции);

- ребёнок 4 лет (источник уточняется);

- учащийся школы г.Москвы (контакт с одноклассником, прибыл в Калининград к родственникам)

- учащийся школы-интерната на ул. Спортивной (контакт по семье);

- 16 неработающих.

Всего в области по состоянию на понедельник, 19 октября, зарегистрировано 5732 случая заболевания.