Алиханов – о госпитализации больных с COVID-19: В Калининграде 50% коек свободны ещё

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Губернатор Антон Алиханов не считает, что в Калининградской области есть проблемы с госпитализацией пациентов с коронавирусом. Об этом глава региона заявил в комментариях в своем Instagram.

Одна из комментаторов попросила губернатора прокомментировать информацию, что «все больницы переполнены людьми с ковид и пневмониями, что мест для госпитализации не хватает». Алиханов ответил, что это неправда.

«В Калининграде 50% коек свободны ещё», - написал калининградский губернатор.

Другой комментатор предложил Алиханову отправить «кого-нибудь» из своих в больницу инкогнито, чтобы проверить, потому что «ну уж стыдно такое писать». «Мои помощники проверяют», ответил ему глава региона.