Калининградца задержали за серию краж интернет-кабелей

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который промышлял кражей интернет-кабелей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В течение нескольких дней в полицию Московского района поступали сообщения о кражах интернет-кабеля из подвалов многоквартирных домов, расположенных на улице Л. Шевцовой и Южном бульваре. Неизвестный украл более 400 метров кабеля на общую сумму свыше 35 тысяч рублей.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли следы обуви и другие улики, благодаря которым правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника - 21 – летнего местного жителя. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что сдавал в пункт кабель в пункты приёма металлолома.

На него завели уголовное дело по статье «Кража.