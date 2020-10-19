В Калининграде водитель «Лексуса» распылил газовый баллончик в ходе дорожного конфликта

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В Калининграде дорожный конфликт закончился уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на Московском проспекте. 38-летний водитель «Лексуса» хотел перестроиться на другую полосу, однако другой водитель не пропустил его. Разъяренный владелец дорогостоящей иномарки достал перцовый баллончик и распылил его в лицо оппоненту. В ответ другой водитель нанес несколько ударов по «Лексусу», и причинил ущерб на 100 тысяч рублей.

На повредившего машину водителя сразу же завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Также после установления степени тяжести полученных им телесных повреждений в отношении 38-летнего водителя «Лексуса» будет принято решение о возбуждение уголовного дела.