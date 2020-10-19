Суд обязал снести незаконную постройку на Куршской косе

Владельца незаконной постройки на Куршской косе обязали снести объект. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что арендатор земельного участка использовал его без проекта освоения лесов, а строительство осуществлялось без разрешительной документации. Все это привело к нарушению режима особо охраняемой территории.

Районный суд рассмотрел заявление прокуратуры и обязал арендатора земельного участка снести незаконное строение и привести участок в первоначальное состояние. Арендатор подал апелляционную жалобу, ходатайствовал о назначении судебной строительно-технической экспертизы.

Однако по результатам проведенной экспертизы Калининградский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу - без удовлетворения.