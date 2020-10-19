В Калининграде стало на треть меньше убийств

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В 2020 году количество преступлений в Калининградской области по сравнению с прошлым годом снизилось более чем на 1000.Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии регионального УМВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за 9 месяцев в регионе было зарегистрировано 10 270 преступлений, что на 9 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А общая их раскрываемость возросла и осталась выше среднероссийской.

В этом году в области сократилось количество противоправных деяний, совершаемых против личности. Так, убийств совершено меньше на 29,5 процентов, а фактов причинения телесных повреждений на 18,6 процентов, при этом на 6,7 процентов стало меньше умышленных причинений вреда здоровью, повлекших смерть.

На 38 процентов и 42,5 процентов стало меньше квартирных краж и разбойных нападений. Меньше на 14,8 процентов стало краж автомобилей, на 6 процентов - грабежей. Сократились угоны машин и поджоги.