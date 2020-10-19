На калининградца ночью напал уголовник с пистолетом

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник выследил одинокого прохожего и под угрозой предмета похожегона пистолет отобрал у него мобильныи телефон, документы, кошелек с деньгами и скрылся.

Мужчина смог оперативно сообщить о нападении в полицию, после чего район был блокирован нарядами ППС. По приметам полицейские разыскали ранее судимого 55-летнего нападавшего в одном из дворов, у него изъяли пневматически пистолет и похищенные вещи.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Разбои », он помещен в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта в СИЗО, сотрудники уголовного розыска проверяют его на причастность к другим преступлениям.