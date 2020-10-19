Конькобежец из Калининграда завоевал золото на межрегиональных соревнованиях

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Конькобежец из Калининграда выиграл золотую медаль межрегиональных соревнований. Турнир по шорт-треку среди более чем ста участников в возрасте от 14 до 17 лет прошел в Смоленске, на дорожках местного ледового дворца выступили представители шести субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, Калининградскую область представили воспитанники региональной спортивной школы по зимним видам спорта. В активе подопечных гусевского и калининградского отделений золотая медаль и выполнение норматива на присвоение отраслевого звания «Кандидат в мастера спорта России».

Наилучший результат в команде продемонстрировал победитель юниорского кубка Европы Илья Толпыго. Финишировав в заездах на 500, 1000 и 1500 метров, он опередил 35 соперников и получил золотую медаль в средней возрастной категории в зачёте многоборья. Его наставника отметили отдельной грамотой, как тренера победителя. Таисия Жеребьева выполнила норматив «КМС» на дистанциях 500 и 1500 метров.

Уже в ноябре калининградские спортсмены должны выступить на следующих межрегиональных соревнованиях, которые в таком формате примет снова Смоленск, а потом Тверь.