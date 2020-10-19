Автобусный маршрут №104 до Гурьевска пустят по Московскому проспекту

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С 20 октября изменяется схема движения на областном маршруте №104 «пос. Ярославское – г. Калининград». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почти два года, пока шел ремонт участка улицы Гагарина и Шатурской, автобусы до Гурьевска следовали через Московский проспект. После окончания работ автобусы вернулись на прежние маршруты.

Со вторника автобус №104 будет осуществлять движение по следующему маршруту: «пос. Ярославское – г. Гурьевск – пос. Васильково – пос. Малое Исаково – пос. Большое Исаково – Московский проспект – ул. 9 Апреля – пл. Маршала Василевского – пл. Победы – Автовокзал».

На маршруте будут курсировать четыре автобуса большого класса. Интервал движения 30 минут.