Семь кубов за выходные: Калининградцы поддержали проект по сбору стеклотары

Переполненный контейнер со стеклом Фото: Региональный союз переработчиков

В Калининграде в минувшую пятницу региональный союз переработчиков начал сбор стеклотары у населения. Для этого у входа в зоопарк на улице Чайковского были установлены три передвижных деревянных контейнера. Уже в субботу все они были доверху заполнены пустыми стеклянными бутылками и банками. Несмотря на то, что предприниматели обещали вывезти стекло только в понедельник, им пришлось опустошить контейнеры уже в воскресенье утром.

Итоги трехдневного сбора подвел председатель союза переработчиков Святослав Лавриненко.

Мероприятия будут продолжаться, и мы будем выезжать в разные точки города, как только согласуем с городскими властями график на месяц вперед, - заявил Лавриненко. - Мы не хотим вынуждать калининградцев везти стекло из одного конца города в другой и сделаем так, чтобы они дождались контейнера в своем районе.

По словам бизнесмена, горожане привезли за выходные больше семи кубов стеклотары.

Напомним, союз переработчиков недавно запустил линию по переработке стекла. Получившееся сырье частично будет применяться для создания стройматериалов на территории Калининградской области, а частично отправляться на стекольные заводы в Гусь-Хрустальный.