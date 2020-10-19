На выходных в Калининграде задержали более тридцати пьяных водителей

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В Калининградской области а выходных прошли проверки водителей на предмет опьянения. В течение трех дней инспекторы ГИБДД выявили и задержали 32 пьяных водителя, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Четверо жителей региона попались на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Сообщить о грубом нарушении Правил дорожного движения, в том числе о пьяных водителях, можно по телефону 8(4012) 552-811.