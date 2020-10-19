В Калининграде за неделю составили 15 протоколов за нарушение масочного режима

. Фото: Александр Подгорчук

За последнюю неделю в Калининградской области было составлено 15 протоколов за нарушение масочного режима. Об этом сообщила министр регионального контроля Елена Серая. К ответственности привлечены индивидуальные предприниматели, должностные и физические лица, а также 6 юридических лиц.

Рейды по контролю за соблюдением режима проходят в торговых и спортивных центрах, на транспорте и в местах массового скопления людей.

«Если ранее рейдовые мероприятия проводились больше с профилактической целью – предупредить о необходимости соблюдения соответствующих мер по нераспространению коронавирусной инфекции, то теперь акцент проверяющих будет смещен в сторону выявления лиц, допустивших нарушения и их наказания, в соответствии с действующим законодательством, – отметила министр Серая. – Вместе с тем особо подчеркну, что только совместными усилиями всех уполномоченных контрольных органов и повышенной ответственностью граждан, предпринимателей мы можем остановить пандемию».

Проверочные мероприятия по соблюдению работодателями масочного режима проводятся в области с мая, отметила Елена Серая. За это время в суды было направлено 439 протоколов. В основном судьи выносят решения о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения, но есть прецеденты наложения штрафов на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей 30 тысяч рублей, а на физических лиц - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.