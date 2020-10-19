В Зеленоградске в здании почты, построенном в начале XX века, откроют кафе

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске в здании почты, которое было построено в начале XX века, и сейчас располагается на Курортном проспекте, хотят открыть кафе.

Проект приспособления объекта культурного наследия муниципального значения для современного использования уже поступил в администрацию Зеленоградска. Сообщается, что здание хотят использовать как предприятие общественного питания и апартаменты гостиничного типа.

На первом этаже планируется разместить три обеденных зала, комнату персонала, помещение администрации кафе, сервировочную и санузлы для посетителей кафе. На втором этаже – два обеденных зала, детскую комнату, сервировочную, санузлы для посетителей кафе.

На мансардном этаже оборудуют шесть гостиничных номеров, четыре из которых – двухуровневые. Так же с мансардного этажа будет обеспечен выход на открытую террасу. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградска.

В подвале оборудуют кладовые, моечные, помещения с холодильниками.