Власти ожидают рекордный урожай зерна и рапса в этом году

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области ожидается рекордный урожай зерна и рапса. Об этом на заседании аграрного совета сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

По ее слова, в области полностью обмолочены рапс и соя. Валовой сбор рапса составил 155 тысяч тонн в первоначально оприходованном весе при средней урожайности 36 центнеров с гектара.

«С учетом процента рефракции, уменьшения на влажность и сорность, мы ожидаем 147 тысяч тонн рапса в весе после доработки. Это очередной рекордный для региона урожай. Напомню, что рекорд 2019 года составил 118,8 тысяч тонн», – сказала Наталья Шевцова. Также собрано 4,6 тысячи тонн сои, средняя урожайность 31 центнер с гектара.

Министр отметила, что в этом году сложились благоприятные погодные условия для перезимовки, вегетации и уборки сельскохозяйственных культур, что способствовало формированию высокого и качественного урожая – около 700 тысяч тонн зерна.

«В том числе по основной группе зерновых культур ожидаем получить 479 тысяч тонн пшеницы, около 48 тысяч тонн ячменя и 150 тысяч тонн кукурузы», – сказала Наталья Шевцова.

Она также добавила, что хозяйства приступили к уборке кукурузы на зерно, которая продлится до конца ноября с учетом погодных условий, уже убрано 12 % от посевной площади, кукурузы намолочено 25 тысяч тонн при средней урожайности 105 центнеров с гектара.