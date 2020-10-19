В Калининграде бывший риелтор попался на мошенничестве на 800 тысяч рублей

В Калининграде возбудили уголовное дело на бывшего риелтора, который мошенническим путем присвоил крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летний мужчина вызвал помочь горожанке в покупке квартиры. Однако, получив залог в размере 861 тыс рублей, он не стал тратить время по поиски недвижимости т потратил деньги на собственные нужды.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник раньше работал риелтором в сфере недвижимости и представлялся действующим работником агентства. Для заключения сделки по покупке квартиры он использовал документы с бывшей работы.

Сейчас полицейские устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.