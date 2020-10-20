В Калининграде пенсионер пригласил в гости девушку и лишился всех денег

. Фото: Александр Подгорчук

В полицию Московского района Калининграда обратился пенсионер, который сообщил, что с его счета пропали все деньги. Мужчина сообщил, что подозревает в краже свою новую знакомую, с которой он накануне познакомился и пригласил её в гости.

По его словам, выпив с новой знакомой, он заснул, а наутро обнаружил отсутствие гостьи и пропажу с банковского счёта 15 тыс рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в хищении 26-летнюю жительницу Калининграда. Деньги ранее судимая горожанка успела потратить. Выяснилось, что злоумышленница перевела на счёт знакомого чужие сбережения с помощью мобильного приложения на телефоне потерпевшего, пока он спал.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража».