Калининград вошел в десятку самых гостеприимных городов России

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе России самые радушные хозяева отелей и домов.
Большинство туристов (19.46%) впечатлены гостеприимством местных жителей в Пятигорске. На втором месте — Сочи, 13.57%. «Бронзу» в рейтинге самых гостеприимных городов поделили Казань и Анапа, набрав по 12.22% голосов.
По данным опроса Tvil.ru, туристы также считают гостеприимными города: Санкт-Петербург (11.76%), Ялта (11.31%), Феодосия (9.95%), Калининград (4.07%), Петрозаводск (3.62%) и Екатеринбург (1.81%).
Десять самых гостеприимных городов России:
Пятигорск, 19.46%
Сочи, 13.57%
Казань, 12.22%
Анапа, 12.22%
Санкт-Петербург, 11.76%
Ялта, 11.31%
Феодосия, 9.95%
Калининград, 4.07%
Петрозаводск, 3.62%
Екатеринбург, 1.81%