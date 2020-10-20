Калининград вошел в десятку самых гостеприимных городов России

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе России самые радушные хозяева отелей и домов.

Большинство туристов (19.46%) впечатлены гостеприимством местных жителей в Пятигорске. На втором месте — Сочи, 13.57%. «Бронзу» в рейтинге самых гостеприимных городов поделили Казань и Анапа, набрав по 12.22% голосов.

По данным опроса Tvil.ru, туристы также считают гостеприимными города: Санкт-Петербург (11.76%), Ялта (11.31%), Феодосия (9.95%), Калининград (4.07%), Петрозаводск (3.62%) и Екатеринбург (1.81%).

Десять самых гостеприимных городов России:

Пятигорск, 19.46%

Сочи, 13.57%

Казань, 12.22%

Анапа, 12.22%

Санкт-Петербург, 11.76%

Ялта, 11.31%

Феодосия, 9.95%

Калининград, 4.07%

Петрозаводск, 3.62%

Екатеринбург, 1.81%