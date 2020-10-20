В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Игорь Зарембо

В Калининграде во вторник, 20 октября, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов свет отключен на ул. Дзержинского 205а, ул. И. Земнухова 4, 6а, 8-10, ул. Черниговская 19а, пл. Октябрьская 8-20, 11-13, 20б, 22-24, 28-30 (школа № 3), ул. Ольховая 1-19, 2-4, ул. Кленовая 2-8, 9-23, 10-12,ул. Фабричная 5-7, 13-25, ул. П. Морозова 10-26, ул. Сосновая 2.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 в на пр-кте Мира 26.

До 17:00 вода отключена по адресам:

ул. Томская 19, 24-26

ул. Яновская 5-7

ул. Грига 36-40

ул. Фрунзе 87

ул. Согласия 36-38

ул. Мира 4, 6

ул. Алданская 8 (д/сад № 128), 10-18, 24а.

С 16:00 до 19:00 подача холодного водоснабжения будет приостановлена по адресам:

мкр. Прибрежный

ул. Заводская 1-37, 11 (психиатрическая больница), 18, 18а (д/сад № 99), 27б (школа № 48), 29а (отделение № 3 ЦГБ)

ул. Воскресенская 1-6

ул. Береговая 1-66

ул. Парковая 1-23

ул. Рабочая 1-15

ул. Крещенская 3

ул. Строительная 1-15

пер. Рабочий 3, 4.