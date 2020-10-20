В полиции рассказали обстоятельства ДТП автобусом под Калининградом

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Стали известны обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом на люблинской трассе, которое произошло утром во вторник.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла на 8-м километре автодороги в 8:15. По предварительным данным, водитель «Неоплана» не справился с управлением, выехал на обочинуи врезался в дерево.

Автобус передвигался без пассажиров. Пострадавшему водителю потребовалась медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.