Калининградца ранили из травматического пистолета около магазина в Васильково

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в поселке Васильково. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на 18 октября около круглосуточного магазина. Злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину, который вмешался в чужой конфликт.

После инцидента стрелок скрылся с места преступления на такси, однако полицейские смогли установить его личность и задержать. На ранее судимого мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия».

Расследование продолжается, сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение оружия.