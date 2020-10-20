Калининградские борцы выиграли пять наград всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградские борцы вольного стиля выиграли пять наград всероссийских соревнований. Два подряд турнира по вольной борьбе провели в Смоленске. На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» память основателя местной борцовской школы Алексея Хренова выступили более двухсот представителей ведущих отечественных спортивных школ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Одними из лучших стали воспитанники регионального Училища олимпийского резерва Победу в весовой категории «до 70 килограммов» праздновал Арсен Балаян, победив в пяти схватках и опередив в итоговом протоколе 27 сверстников. В финале он выиграл у представителя Дагестана со счётом 12:10. Бронзовым призёрами среди юниоров стали: Ричи Сичинава, Валентин Рафеенко и Яков Ишханян. Они боролись среди сверстников весом до 61, до 92 и до 125 килограммов. Мурад Вагабов стал третьим среди взрослых соперников массой до 61 килограмма.

Сейчас спортсмены продолжают подготовку и планируют принять участие в ноябрьском молодёжном первенстве России в Волгограде и декабрьском всероссийском турнире в Брянске.