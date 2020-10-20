В парке Багратионовска обнаружили памятник солдатам Первой мировой войны

Памятник нашли в овраге. Фото: Багратионовский музей истории края

В городском парке Багратионовска, где сейчас ведут работы по реконструкции, во время очистки оврага, нашли памятник солдатам Первой мировой войны. Об этом «Комсомолке» рассказал директор Багратионовсого музея Александр Панченко.

У монумента. Архивная фотография. Фото: Багратионовский музей истории края

- Это основной фрагмент памятника семинаристам, студентам учительского института, погибшим на фронтах Первой мировой войны. Установлен он был в 1924 году в семинарском парке рядом со зданием Королевской учительской семинарии. На плите надпись «Нашим погибшим братьям-семинаристам. 1914-1918», - сказал Александр Панченко, отметив, что к нацистской Германии памятник не имеет никакого отношения и на нем нет никаких запрещенных законодательством РФ символов.

Планируется, что после реконструкции парка, памятник найдет в нем свое место.

Отметим, этот монумент, как и многие другие немецкие памятники, в 1972 году был снесен по идеологическим соображениям того времени.