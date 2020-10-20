В областной больнице впервые провели лапароскопическую операцию с 3D-визуализацией

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Областной клинической больнице впервые провели лапароскопическую операцию с 3D-визуализацией в урологии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это стало возможным после поступления в больницу двух лапароскопических стоек, предназначенных для выполнения операций малоинвазивным хирургическим методом. Особенность такого современного медицинского комплекса – возможность визуализации операционного поля в 3D-режиме, что обеспечивает точную и комфортную работу хирурга. Такое оборудование наиболее востребовано при плановых и экстренных вмешательствах на органах брюшной полости, малого таза, мочевыделительной системы.

«Данные технологии – это шаг в будущее, которые позволят нам с минимальным травматизмом избавлять пациентов от тяжелых заболеваний с наилучшим результатом, – подчеркнул заведующий отделением урологии Филипп Безродний. – Использование такой видеосистемы помогает делать операции через разрезы длиной всего от 0,5 до 1,5 сантиметров, и мы планируем в кратчайшие сроки, отойти от использования открытой хирургии».

Всего в этом году в Областную клиническую больницу поступит пять таких эндовидеоскопических комплексов. Их общая стоимость – 105,1 миллиона рублей.