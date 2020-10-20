8 медиков, 8 педагогов, 6 школьников: У кого в Калининграде за сутки обнаружили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено сразу 100 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Два случая инфекции были завезены из Турции.
Среди заболевших:
- 19 пенсионеров;
- 11 медицинских работников;
- восемь сотрудников промпредприятий
- восемь сотрудников образовательных учреждений;
- шесть сотрудников правоохранительных органов;
- два работника предприятий пищевой промышленности;
- по одному: работник юридической организации, учреждения культуры, телекоммуникационных услуг, водитель.
- девять индивидуальных предпринимателей и сотрудников прочих организаций;
- ребёнок полутора лет (контакт по семье);
- шестеро учащихся (двое-Лицей 23, гимназия 1, школа 6, школа 11, школа 3)
- воспитанник детского сада 59 (контакт по семье, в изоляции с 02.10)
- семеро неработающих.
Нарастающим итогом в регионе по состоянию на вторник, 20 октября, зарегистрировано 5832 случая заболевания.