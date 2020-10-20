8 медиков, 8 педагогов, 6 школьников: У кого в Калининграде за сутки обнаружили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено сразу 100 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Два случая инфекции были завезены из Турции.

Среди заболевших:

- 19 пенсионеров;

- 11 медицинских работников;

- восемь сотрудников промпредприятий

- восемь сотрудников образовательных учреждений;

- шесть сотрудников правоохранительных органов;

- два работника предприятий пищевой промышленности;

- по одному: работник юридической организации, учреждения культуры, телекоммуникационных услуг, водитель.

- девять индивидуальных предпринимателей и сотрудников прочих организаций;

- ребёнок полутора лет (контакт по семье);

- шестеро учащихся (двое-Лицей 23, гимназия 1, школа 6, школа 11, школа 3)

- воспитанник детского сада 59 (контакт по семье, в изоляции с 02.10)

- семеро неработающих.

Нарастающим итогом в регионе по состоянию на вторник, 20 октября, зарегистрировано 5832 случая заболевания.