В Калининградской области ремонтируют два ж/д переезда

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На железнодорожном переезде поселка Переславское и переезде, расположенном на улице Дзержинского в Калининграде, начались плановые ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Отмечается, что в течение месяца будет произведен ремонт плит устройств заграждения пути.

Работать обещают по ночам, а пропуск автомобилей будет организован по одной из полос дорог, пересекающих переезды.

На движение поездов ремонт не повлияет.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты поездок.