В Калининградской области ремонтируют два ж/д переезда

.
Фото: Александр КАТЕРУША
На железнодорожном переезде поселка Переславское и переезде, расположенном на улице Дзержинского в Калининграде, начались плановые ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Отмечается, что в течение месяца будет произведен ремонт плит устройств заграждения пути.
Работать обещают по ночам, а пропуск автомобилей будет организован по одной из полос дорог, пересекающих переезды.
На движение поездов ремонт не повлияет.
Автомобилистов просят заранее планировать маршруты поездок.