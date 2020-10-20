Ревнивый калининградец избил до смерти знакомого и получил 8 лет колонии

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В Немане осудили местного жителя, который избил до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале этого года пьяный 42-летний мужчина обнаружил, что его сожительница уже несколько дней не появляется дома. Заподозрив измену, горожанин на велосипеде катался по округе и разыскивал женщину. Приехав к общему знакомому он зашел в дом и увидел в коридоре женские сапоги, принадлежавшие ее сожительнице. Ревнивец с кулаками набросился на знакомого и жестоко избил его. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание ревнивец будет в колонии строгого режима.