Калининградец погасил долг в 2 млн, чтобы его квартиру не продали на торгах

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Калининграда оплатил задолженность по налогам только после того, как его квартиру выставили на торги. Об этом сообщает пресс-служба службы судебных приставов.

Мужчина задолжал по налоговым платежам 2 млн рублей и не спешил решать проблему. Приставы наложили арест на его недвижимость, однако он по-прежнему не собирался гасить долг. Поэтому квартиру должника оценили и выставили на торги, о чем владельца своевременно уведомил судебный пристав-исполнитель.

После этого должник внезапно нашел необходимые 2 млн рублей и погасил задолженность.