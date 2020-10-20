Стали известны места размещения передвижных фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на этой неделе.
С 20 по 26 октября передвижные фоторадары будут установлены:
1. На 29 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 12 километре автодороги «Переславское – Круглово».
3. На 38 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
4. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
5. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».
6. В пос. Сосновка, автодорога «Приморское полукольцо с подъездом к г. Зеленоградску».
7. На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».
8. На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».
9. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».
10. На 8 километре автодороги «Южный обход г. Калининграда».