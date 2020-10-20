В Калининградской области шесть человек заболели клещевым энцефалитом

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В региональном Управлении Роспотребнадзора подвели итоги активности клещей за минувший сезон. По состоянию на 1 октября зарегистрировано:

6 случаев клещевого вирусного энцефалита (за аналогичный период 2019 года - 8 случаев);

31 случай клещевого боррелиоза (за аналогичный период 2019 года - 33 случая);

Как отмечают в Управлении, в сезон активности клещей за медпомощью обратились 5851 человек, в том числе 3122 ребенка (в эпидемиологический сезон 2019 года 5700 человека и 1490 ребенка).

В основном клещи присасывались в местах отдыха, на дачах, придомовых территориях и в лесу.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области отмечает, что октябрь – самое оптимальное время для вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Иммунизация проводится поэтапно за несколько месяцев до начала сезона активности клещей и позволит сформировать иммунитет против заболевания.