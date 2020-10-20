Калининградским педагогам обещали поднять зарплату на 3% в 2021 году

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В 2021 году на систему образования Калининградской области будет направлена пятая часть бюджета – почти 14 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предусмотрено и увеличение заработной платы не менее чем на 3% всех педагогических работников - от младшего воспитателя до преподавателя колледжа. Дополнительно разработаны программы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников для того, чтобы в следующем году все желающие смогли развить дополнительные навыки и умения.

По данным областных властей, в следующем году в регионе построят девять детских садиков. Пять из них будут располагаться в Калининграде: на улице 3-го Белорусского фронта, Новгородской, Героя России Мариенко, Коммунистической и Орудийной (новый корпус). Еще четыре детских сада построят в муниципалитетах – в поселке Чехово (Багратионовский городской округ), Балтийске, а также в поселках Добровольск (Краснознаменский городской округ) и Васильково (Гурьевский городской округ). Также будет открыта школа на ул. Артиллерийской в Калининграде.