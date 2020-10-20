Калининградский фестиваль экспериментальной музыки проведут в онлайн-формате

Международный фестиваль саунд-арта и экспериментальной музыки «Sound Around Kaliningrad» проведут в этом году с 25 по 31 октября в онлайн-формате.

Как сообщили организаторы, в рамках фестиваля выступят музыканты из Германии, Франции, Литвы, Нидерландов, Польши, Швеции, России и Швейцарии.

В программе: аудиовизуальные перформансы и концерты онлайн, презентации, подкасты, лекции, встречи с художниками и композиторами, прямые включения из студий музыкантов.

«Фестиваль «Sound Around Kaliningrad» откроется 25 октября прямой трансляцией живого выступления Московского ансамбля современной музыки из творческого пространства «Правая набережная», расположенного в историческом здании бывшего элеватора. Завершится фестиваль 31 октября концертом современной академической музыки польского ансамбля neoQuartet и прямой трансляцией мультимедийного иммерсивного перформанса калининградца Kipol (Кирилл Павляшик) из импровизированной музыкальной студии, расположенной в морском контейнере на одной из улиц города», - сообщили в оргкомитете.