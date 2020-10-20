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"Мимо промчались три пожарные с мигалками": в Калининграде загорелся клуб "Вагонка"

По предварительным данным, возгорание случилось в котельной
Сергей Богров
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Фото: предоставлено очевидцем

Очевидцы сообщают, что в Калининграде загорелся клуб "Вагонка", расположенный в здании старинной кирхи на улице Вагоностроительной.

- Только что мимо меня промчались три пожарные машины с мигалками, - сообщил "КП" очевидец.

Еще одна калининградка оказалась рядом с местом ЧП. Ей удалось немного пообщаться с пожарными, прибывшими на место.

- Огнеборец сказал мне буквально следующее: "Разбираемся, по предварительной информации, возгорание произошло в котельной". И попросил не волноваться, - сказала очевидец.

ЧП