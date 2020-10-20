Пожар на «Вагонке»: из здания эвакуировали детей, которые занимались гимнастикой

. Фото: предоставлено очевидцем

Стали известны подробности возгорания, произошедшего сегодня вечером в здании клуба «Вагонка». Как стало известно «Комсомолке», первыми дым заметили родители детей, которые занимаются в центре художественной гимнастики «Премьера» - школа арендует в этом же здании помещение. Родители и педагог центра приняли решение срочно прервать занятие и эвакуировать детей.

- Когда мы вышли на улицу, как раз приехали пожарные, - рассказала нам калининградка, чья дочь сегодня занималась в «Премьере».

По словам очевидцем, источник дыма, судя по всему, находился в котельной, которая пристроена к зданию «Вагонки». О причинах ЧП пока не сообщается.