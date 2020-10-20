В Калининградском зоопарке из-за угрозы обрушения башни закрыли террариум

. Фото: Калининградский зоопарк

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, проблемы были выявлены еще в 2016 году. Деревянные конструкции теряли прочность, но опасность внезапного разрушения отсутствовала. За четыре года ситуация ухудшилась и администрация решила закрыть террариум.

- Все животные были расселены в различные служебные помещения зоопарка и доступ для персонала на объект был закрыт, - уточнили в пресс-службе.

В 2017 году был разработан эскизный проект реконструкции здания голландским архитектором Эриком ван Влиеттом. В 2019 году губернатор Антон Алиханов выразил готовность профинансировать работы за счет областного бюджета, но после начала пандемии при корректировке годового бюджета проектирование перенесли на 2021 год.

- В качестве временных мер, за счет средств зоопарка в экстренном порядке будет разработан проект противоаварийных работ, который, надеемся, не только устранит аварийную ситуацию, но и позволит возобновить работу объекта в полном объеме, -отмечают в зоопарке.

Террариум – один из старейших памятников истории и архитектуры зоопарка. Изначально его строили для содержания кур, но уже много лет здесь обитают змеи, ящерицы, черепахи и другие животные.