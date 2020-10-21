В Гданьске и других городах Польши отменили новогодние празднования из-за COVID-19

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти сразу несколько польских городов заявили, что отказываются от массовых мероприятий в Новый год. Причина – пандемия коронавируса.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на wyborcza.pl, об отмене празднований уже заявили власти Варшавы, Познани, Ченстоховы, Гданьска и других городов.

«Решение приняли по двум причинам. С одной стороны, массовые собрания людей способствуют распространению коронавируса. С другой — праздник требует финансовых вложений, а эпидемия COVID-19 нанесла серьезный урон польской экономике», - говорится в сообщении.