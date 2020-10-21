Интернет-мошенники обманули калининградцев на 500 тысяч рублей

Калининградцы продолжают попадаться на уловки мошенников в Интернете. Только за последние дни горожане лишились 500 тысяч рублей. В пресс-службе регионального УМВД сообщают, что злоумышленники выставляют на продажу ложные товары, требуют от покупателя совершение предоплаты либо перечисления полной суммы денег. Однако получив деньги, перестают выходить на связь.

Так, 24-летний калининградец за литые диски перечислил лже-продавцу 49 тыс рублей, однако тот перестал выходить на связь.

23-летняя калининградка лишилась 190 тыс рублей, решив купить квартиру и сделав предоплату.

На похожую уловку попался 82-летний пенсионер, который желая приобрести земельный участок в Зеленоградском районе, перечислил 250 тыс рублей.

Также жертвами мошенников стали 36-летняя женщина, которая желая приобрести обувь, перевела 17 тыс рублей, 23-летний мужчина, перечисливший 30 тыс рублей за покупку автопокрышек, 39-летняя горожанка, лишившаяся 3 тыс рублей при покупке собаки. А 72-летний пенсионер перевел неизвестному мужчине, с которым познакомился в сети 123 тыс рублей.

46-летняя горожанка, желающая инвестировать деньги, лишилась 311 тыс рублей. Будьте бдительны!