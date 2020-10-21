Ревнивый калининградец порезал ножом лицо соперника

Инцидент случился на лестничной площадке одного из домов по улице Зеленой в Калининграде. 34-летний мужчина на почве ревности выхватил канцелярский нож и нанес 26-летнему оппоненту не менее двух ударов. Выяснилось, что влюбленные одновременно ухаживали за одной девушкой.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, потерпевший обратился в больницу с резаной раной щеки и ранением виска.

Выехав по указанному адресу, сотрудники полиции оперативно установили обстоятельства происшествия и задержали неоднократно судимого горожанина. Ему теперь грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.