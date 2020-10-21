В Калининграде пройдет онлайн-встреча с писательницей Мариной Степновой

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

В Калининградской областной научной библиотеке состоится творческая онлайн-встреча с гостем Дней литературы – писательницей Мариной Степновой, автором бестселлера «Женщины Лазаря», романов «Хирург», «Безбожный переулок» и др.

Как сообщают организаторы, ведущей вечера 21 октября в 18.30 станет доктор филологических наук Юлия Говорухина.

«Для участия в онлайн-встрече требуется регистрация на сайте», - отметили в оргкомитете.

Читателям напоминают, что при посещении библиотеки необходимо использовать средства индивидуальной защиты – медицинская маска обязательна.